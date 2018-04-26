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    Армен Джигарханян госпитализирован в Москве

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков
    Армен Джигарханян госпитализирован в Москве

    Армен Джигарханян госпитализирован в Москве

    Армен Джигарханян госпитализирован в Москве
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков

    • Актер и режиссер Армен Джигарханян госпитализирован в одну из московских больниц.

    Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, «Джигарханян госпитализирован в связи с ухудшением здоровья». Отмечается, что состояние актера оценивается как средней тяжести.

    Источник добавил, что у актера возникли проблемы с сердцем. Возможно, ему придется провести в больнице несколько дней.

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