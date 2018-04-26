Армен Джигарханян госпитализирован в Москве

Актер и режиссер Армен Джигарханян госпитализирован в одну из московских больниц.
Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, «Джигарханян госпитализирован в связи с ухудшением здоровья». Отмечается, что состояние актера оценивается как средней тяжести.
Источник добавил, что у актера возникли проблемы с сердцем. Возможно, ему придется провести в больнице несколько дней.
Источник добавил, что у актера возникли проблемы с сердцем. Возможно, ему придется провести в больнице несколько дней.
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