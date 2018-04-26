Собчак отправится в Крым через территорию Украины

В субботу, 28 апреля, Ксения Собчак примет участие в
бизнес-форуме в Алуште. Конференция пройдет в одном из отелей на южном берегу Крыма.
По данным РИА Новости, Ксения Собчак станет специальным гостем бизнес-форума. По словам организаторов мероприятия, вопрос с ее приездом на полуостров решен. Собчак прибудет в Крым через территорию Украины.
Напомним, что в ходе участия в президентских выборах Ксения заявляла, что по нормам международного права Крым принадлежит Украине. Ее высказывание вызвало шквал критики.
Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году, за это решение высказалось подавляющее большинство жителей полуострова. Однако украинские власти до сих пор отказываются признать результаты голосования.
Напомним, что в ходе участия в президентских выборах Ксения заявляла, что по нормам международного права Крым принадлежит Украине. Ее высказывание вызвало шквал критики.
Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году, за это решение высказалось подавляющее большинство жителей полуострова. Однако украинские власти до сих пор отказываются признать результаты голосования.
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