В Пентагоне попросили конгресс об исключениях из антироссийских санкций

Глава Пентагона Джеймс Мэттис обратился к сенаторам США с просьбой сделать исключение из закона об антироссийских санкциях для Индии, Вьетнама и Индонезии, чтобы обеспечить поставки американского оружия в эти страны.
В 2017 году в США был принят закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), предусматривающий санкции против России, Ирана и КНДР, а также лиц и компаний из третьих стран, которые с ними сотрудничают.
В администрации США изначально говорили, что намерены применять санкции выборочно, учитывая собственные национальные интересы и интересы союзников и партнеров.
Выступая в сенате, Мэттис напомнил, что Индия, Вьетнам и Индонезия имеют большое количество вооружений российского производства, но в то же время «склоняются к тому, чтобы больше покупать американских вооружений». Министр отметил, что список таких стран «может меняться очень быстро».
Он добавил, что хотел бы, чтобы такие исключения были сделаны в оборонном бюджете США на 2019 финансовый год.
В администрации США изначально говорили, что намерены применять санкции выборочно, учитывая собственные национальные интересы и интересы союзников и партнеров.
Выступая в сенате, Мэттис напомнил, что Индия, Вьетнам и Индонезия имеют большое количество вооружений российского производства, но в то же время «склоняются к тому, чтобы больше покупать американских вооружений». Министр отметил, что список таких стран «может меняться очень быстро».
Он добавил, что хотел бы, чтобы такие исключения были сделаны в оборонном бюджете США на 2019 финансовый год.
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