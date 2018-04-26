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    Синоптики пообещали петербуржцам теплое лето. Санкт-Петербург, весна, лето, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСиноптики пообещали петербуржцам теплое лето

    Синоптики пообещали петербуржцам теплое лето

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    Синоптики пообещали петербуржцам теплое лето

    Синоптики пообещали петербуржцам теплое лето

      Гидрометцентр Петербурга дал долгосрочный прогноз на летние месяцы, а спасатели подвели итоги сезона паводков.

      Аномальной жары летом в Петербурге ожидать не стоит. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил главный городской синоптик Александр Колесов. Температура в июне, июле и августе будет стремиться к норме и составит комфортные 20–25 градусов.

      В Гидрометцентре ожидают, что высотный скандинавский циклон, который накрывал Петербург и область в прошлые два лета, подвинется, и холода в этот период обойдут северо-запад России стороной.

      Зато в майские праздники температура будет такой же, как и сейчас и не превысит 10–13 градусов выше нуля.

      Между тем, как рассказали спасатели, в этом году таяло гораздо меньше снега, поэтому серьезных проблем с половодьем в регионе удалось избежать. Подтоплений сейчас почти нет, а все реки Ленобласти полностью очистились ото льда. Сейчас взрывотехников снимают с боевого дежурства.

      Несмотря на то, что пожароопасный период еще нескоро и почва не успела высохнуть, в региональном МЧС готовятся к сезону шашлыков. Спасательные отряды будут патрулировать пляжи и парки. Но специалисты просят отдыхающих на природе следить за кострами и открытым огнем.

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