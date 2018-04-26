В Петербурге побит рекорд по длительности хоккейного матча

Пока рекорд игры «Динамо СПб» и «СКА-Нева» лишь российский. Матч Кубка Петрова длился семь часов.

В Петербурге сыгран самый продолжительный матч в истории российского хоккея. Игра длилась 163 минуты и 36 секунд. Именно столько потребовалось двум петербургским командам Высшей хоккейной лиги, чтобы выявить победителя в пятом матче финальной серии Кубка Петрова.



«Динамо СПб» и «СКА-Нева» начали борьбу накануне в 19:30, а завершили встречу уже сегодня — в 2:30 ночи. Самые стойкие болельщики, не покидавшие дворец спорта «Юбилейный» до шестого овертайма, наблюдали за противостоянием в общей сложности 7 часов, только изредка прерываясь на сон.



В итоге номинальные гости (хоккеисты «СКА-Нева») сумели вырвать победу со счетом 4:3 и сократить отставание в серии, в которой они пока уступают 2:3.



Шестой матч пройдет завтра в «Хоккейном городе» СКА. Болельщики обеих команд уже запасаются кофе и гадают, будет ли побит новый рекорд. Пока это шестой результат в мире по продолжительности хоккейного матча.