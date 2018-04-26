В Белом доме назвали дату визита Трампа в Лондон

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс озвучила дату рабочего визита Трампа в Великобританию.
По словам Сандерс, визит президента США в Лондон назначен на 13 июля текущего года. Планируется, что Дональд Трамп проведет встречу с британским премьером Терезой Мэй, передает ТАСС.
Изначально планировалось, что американский лидер посетит Лондон в феврале, но в результате визит не состоялся. Объясняя отмену поездки, Трамп заявил, что не хочет присутствовать на церемонии открытия нового посольства США в Лондоне. Стоит отметить, что и ряд британских политиков призывали отказать в приглашении Трампу.
Изначально планировалось, что американский лидер посетит Лондон в феврале, но в результате визит не состоялся. Объясняя отмену поездки, Трамп заявил, что не хочет присутствовать на церемонии открытия нового посольства США в Лондоне. Стоит отметить, что и ряд британских политиков призывали отказать в приглашении Трампу.
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