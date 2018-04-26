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    Путин обсудил с Карапетяном урегулирование кризиса в Армении. Армения, Путин, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин обсудил с Карапетяном урегулирование кризиса в Армении

    Путин обсудил с Карапетяном урегулирование кризиса в Армении

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин, Екатерина Штукина
    Путин обсудил с Карапетяном урегулирование кризиса в Армении

    Путин обсудил с Карапетяном урегулирование кризиса в Армении

    Путин обсудил с Карапетяном урегулирование кризиса в Армении
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин, Екатерина Штукина

      • Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с врио премьер-министра Армении Кареном Карапетяном.

      Как сообщили в Кремле, во время беседы было подчеркнуто, что урегулирование кризиса в стране должно происходить в правовом поле, передает «Интерфакс».

      Пресс-служба Кремля: «Было подчеркнуто, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведенных в апреле 2017 г. В данном контексте акцентирована важность намеченного на 1 мая с. г. избрания парламентом премьер-министра республики».

      Накануне Владимир Путин обсуждал происходящее в Армении с президентом этой страны Арменом Саркисяном.

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      Напомним, оппозиция требует избрать главой правительства «кандидата от народа» Никола Пашиняна. Правящая Республиканская партия уже согласилась на досрочные выборы премьера, и сегодня назвали их дату — они состоятся 1 мая на внеочередном заседании парламента.

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