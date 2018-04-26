Источник: обрушение произошло в бизнес-центре на Краснопресненской набережной

Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об обрушении в здании
бизнес-центра на Краснопресненской набережной в Москве.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по предварительным данным, в здании бизнес-центра на Краснопресненской набережной произошло обрушение конструкций.
Источник в правоохранительных органах сообщил в свою очередь, что в одном из офисов бизнес-центра произошло обрушение подвесного потолка. Площадь обрушения составила 6 кв. метров.
Тем временем источник «Интерфакса» сообщил, что в результате обрушения пострадали двое рабочих.
Из сообщения источника: «Спасатели прибыли на место в торговый центр на Краснопресненской набережной после сообщения об обрушении конструкций. В ходе разведки на восьмом этаже обнаружены двое пострадавших».
Источник в правоохранительных органах сообщил в свою очередь, что в одном из офисов бизнес-центра произошло обрушение подвесного потолка. Площадь обрушения составила 6 кв. метров.
Тем временем источник «Интерфакса» сообщил, что в результате обрушения пострадали двое рабочих.
Из сообщения источника: «Спасатели прибыли на место в торговый центр на Краснопресненской набережной после сообщения об обрушении конструкций. В ходе разведки на восьмом этаже обнаружены двое пострадавших».
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