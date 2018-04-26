Экологи обнаружили гигантскую нелегальную свалку на юге Петербурга

В Шушарах появилась новая несанкционированная свалка. Ее обнаружили активисты общественной организации «Зеленый фронт» между Кольцевой дорогой и новым электродепо «Южное».

По словам экологов, мусором занято свыше 13 гектаров территории, а высота составляет 5–7 метров. То есть ее видно и с КАД, и с Софийской улицы. В основном это строительные и даже твердые бытовые отходы. Впервые свалку заметили во время оттепели, но мусор туда свозили несколько лет, уверены экоактивисты.



Сергей Виноградов, председатель МЭОО «Зеленый фронт»: «До сих пор удивительно, как об этом никто не знал и не видел. То есть надзорные органы явно не реагировали. Кроме нас там никого не было. Кто будет убирать этот миллион кубометров, не очень понятно».



Экоактивисты направили письмо в прокуратуру Петербурга. Они просят надзорный орган разобраться в том, кто сбрасывал мусор и почему до сих пор никто из экологических ведомств не отреагировал.