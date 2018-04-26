В Кремле назвали двуликой позицию Лондона по офшорам

Пресс-секретарь президента отреагировал на планы британских властей раскрыть личности олигархов из России, хранящих активы в офшорах.
Дмитрий Песков отметил неоднозначную позицию британских властей по вопросу противодействия отмыванию нелегальных доходов. Он указал на то, что Британия имеет свои собственные офшоры.
Дмитрий Песков: «Видели в Кремле эти заявления. Вы знаете, что ряд стран, в том числе и Великобритания, занимает весьма двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов. С одной стороны, участвует во всех конвенциях, а с другой стороны фактически на своей территории они имеют лакуны (лазейки — ред.) финансовые и налоговые, такие как офшоры. Подобные заявления от лукавого».
Песков подчеркнул, что Россия ведет непримиримую войну с «нечистыми деньгами». Но при этом напомнил, что само по себе размещение средств в офшорах не нарушает закон.
Дмитрий Песков: «Само по себе размещение средств в таких лакунах не является незаконным, и это нужно учитывать. Но если сами средства по происхождению являются нелегально полученными доходами, это совсем другая история».
Ранее в СМИ появилась информация, что парламент Великобритании может внести изменения в законодательство, которые предусматривают раскрытие личностей олигархов, в том числе из России, которые хранят активы в офшорах на британских заморских территориях. По мнению сторонников этого законопроекта, то, что Британские Виргинские острова, Кайманы и другие заморские территории Британии не раскрывают имена владельцев активов в офшорах, делает возможным отмывание денег и способствует росту коррупционных преступлений.
Дмитрий Песков: «Видели в Кремле эти заявления. Вы знаете, что ряд стран, в том числе и Великобритания, занимает весьма двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов. С одной стороны, участвует во всех конвенциях, а с другой стороны фактически на своей территории они имеют лакуны (лазейки — ред.) финансовые и налоговые, такие как офшоры. Подобные заявления от лукавого».
Песков подчеркнул, что Россия ведет непримиримую войну с «нечистыми деньгами». Но при этом напомнил, что само по себе размещение средств в офшорах не нарушает закон.
Дмитрий Песков: «Само по себе размещение средств в таких лакунах не является незаконным, и это нужно учитывать. Но если сами средства по происхождению являются нелегально полученными доходами, это совсем другая история».
Ранее в СМИ появилась информация, что парламент Великобритании может внести изменения в законодательство, которые предусматривают раскрытие личностей олигархов, в том числе из России, которые хранят активы в офшорах на британских заморских территориях. По мнению сторонников этого законопроекта, то, что Британские Виргинские острова, Кайманы и другие заморские территории Британии не раскрывают имена владельцев активов в офшорах, делает возможным отмывание денег и способствует росту коррупционных преступлений.
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