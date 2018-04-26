Трамп рассказал о своей жесткой позиции в отношении России

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что проводит очень жесткую политику в отношении России. Заявление было сделано в интервью телеканалу Fox News.
Дональд Трамп: «Сговора между мной и Россией не было. Никто не занимал по отношению к России более жесткую позицию, чем я. Можете спросить об этом президента Путина».
По словам американского лидера, жесткость его позиции видна во многих сферах: начиная от военной и заканчивая нефтяной.
Дональд Трамп: «Да и многое другое: таможенные пошлины на алюминий, поскольку они направляли нам много алюминия; 60 человек, которых мы выслали, — так называемых дипломатов».
Он подчеркнул, что все предыдущие американские лидеры вели гораздо более мягкую политику в отношении России.
В конце февраля Дональд Трамп уже заявлял, что проводит в отношении России более жестокую политику, чем его предшественник Барак Обама. При этом он подчеркнул, что все заявления об обратном можно расценивать как «абсолютно фейковые новости».
По словам американского лидера, жесткость его позиции видна во многих сферах: начиная от военной и заканчивая нефтяной.
Дональд Трамп: «Да и многое другое: таможенные пошлины на алюминий, поскольку они направляли нам много алюминия; 60 человек, которых мы выслали, — так называемых дипломатов».
Он подчеркнул, что все предыдущие американские лидеры вели гораздо более мягкую политику в отношении России.
В конце февраля Дональд Трамп уже заявлял, что проводит в отношении России более жестокую политику, чем его предшественник Барак Обама. При этом он подчеркнул, что все заявления об обратном можно расценивать как «абсолютно фейковые новости».
Комментарии