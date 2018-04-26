Вне зоны доступа: к дачам близ деревни Энколово не пройти из-за проданной дороги

Единственную дорогу, ведущую в ДНП «Южный склон» под Петербургом, председатель продал без согласия самих дачников. А новый владелец улицу вообще перекрыл.

Во Всеволожском городском суде начали рассматривать коллективный иск от членов дачного некоммерческого партнерства «Южный склон». Люди просят разобраться в парадоксальной ситуации, в которой оказались как минимум 20 семей.



Некоторое время назад граждане приобрели участки в живописном месте одного из престижных районов Ленинградской области. А совсем недавно выяснилось, что к домам и участкам ни пройти, ни проехать. Дорога, ведущая к ДНП, была продана предприимчивым председателем.



Как передает корреспондент НТВ Катерина Правдина, в начале года дачники обнаружили на перекрестке информационное табло. Авторы, они же собственники свежезаасфальтированной подъездной дороги, предлагали членам дачного партнерства оплатить часть затрат на устройство покрытия. Не получив финансовой поддержки, въезд на грунтовку ДНП перекрыли.



Анна Грицева, член ДНП: «Из-за того, что к домам нет подъезда, ничего не привезти, электричество не подвести, приходиться менять свои планы».



Одновременно выяснилось, что у дороги, которую дачники строили своими силами, новый владелец и даже не один. Поделив улицу на несколько земельных участков, председатель ДНП продал их больше года назад физическому лицу (говорят, это его жена) за 60 тыс. рублей и юридическому — за 1 млн 600 тысяч.



В результате продажи единственной дороги, везущей в поселок, владельцы девяти участков в центре оказались, как на острове. Впрочем, положение собственников остальных десяти вокруг тоже не лучше. Потому, что дорога теперь — частная собственность и никакого отношения к ДНП не имеет.



Каким образом председатель продал по сути часть ДНП без согласия самих дачников неизвестно. В телефонном разговоре глава объединения заявил, что собрание было и протокол есть. Но предоставить его отказался. Не смогли получить документ и члены партнерства, которые говорят: такой встречи не было. Теперь дачники обратились в суд, чтобы признать сделки недействительными.



Подробнее — в репортаже НТВ.