В Петербурге председателя избиркома арестовали за мошенничество

Андрей Пономарёв обещал за «гонорар», полученный от бизнесмена, решить вопрос в Верховном суде. Также глава территориальной избирательной комиссии №3 Кировского района участвует в разбирательствах, где оспариваются результаты голосования на президентских выборах.

По версии следствия, Андрей Пономарёв взял у предпринимателя 725 тысяч долларов и якобы пообещал передать деньги председателю Верховного суда. Сумма предназначалась для оказания влияния на один из районных судов Петербурга, который признал незаконным разрешения на строительство компании «Реформа». Во время слушания свою вину Пономарёв не признал и настаивал на залоге либо домашнем аресте.



Параллельно с разбирательством по делу о мошенничестве Пономарёв стал участником процесса в Кировском районном суде, где оспариваются итоги голосования на двух участках на президентских выборах. На предварительном заседании он сказал, что он против удовлетворения этих требований. На основное заседание, которое прошло накануне, Пономарёв не явился.



Сейчас очевидно, что на заседание в Кировский районный суд Пономарёв не пришел по уважительной причине. Слушание по этому делу перенесено на 3 мая. Сможет ли глава территориальной избирательной комиссии посетить его неизвестно.