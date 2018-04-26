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    «Аэрофлот» вновь стал самым узнаваемым авиационным брендом в мире. авиакомпании, Аэрофлот, рейтинги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Аэрофлот» вновь стал самым узнаваемым авиационным брендом в мире

    «Аэрофлот» вновь стал самым узнаваемым авиационным брендом в мире

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    «Аэрофлот» вновь стал самым узнаваемым авиационным брендом в мире

    «Аэрофлот» вновь стал самым узнаваемым авиационным брендом в мире

    «Аэрофлот» вновь стал самым узнаваемым авиационным брендом в мире

      «Аэрофлот» второй год подряд стал самым узнаваемым авиационным брендом в мире, говорится в исследовании агентства Brand Finance.

      Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот»: «Для нас это очень важно, потому что узнаваемость бренда „Аэрофлота“ говорит о том, что люди узнают и нашу страну. И несмотря на довольно сложную геополитическую обстановку, такая награда престижна не только для самого „Аэрофлота“ но и, я думаю, для всей страны в целом».

      Влиятельность бренда вычисляют по таким параметрам, как известность, корпоративная репутация, лояльность клиентов. Как отметил гендиректор Brand Finance Дэвид Хэй, «Аэрофлот» вкладывает крупные средства в свой молодой самолетный парк, предлагает превосходный продукт и высокий клиентский сервис. А еще бренд получает дивиденды за счет партнерства с одним из самых популярных футбольных клубов — «Манчестер Юнайтед».

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