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    Нижегородец застрелил бывшую возлюбленную из ружья и покончил с собой

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    Нижегородец застрелил бывшую возлюбленную из ружья и покончил с собой

    Нижегородец застрелил бывшую возлюбленную из ружья и покончил с собой

    Нижегородец застрелил бывшую возлюбленную из ружья и покончил с собой
  • Фото: progorodnn.ru

    • В Нижнем Новгороде 55-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья бывшую гражданскую жену и покончил с собой.

    Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, ЧП произошло сегодня утром на улице 50 лет Победы. По версии следствия, мужчина из своего охотничьего ружья выстрелил в грудь бывшей гражданской жене, после чего покончил жизнь самоубийством.

    В салоне машины погибшего следователи СК обнаружили разрешение на хранение охотничьего двуствольного ружья, изъятого с места преступления. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    смотретьНазвана причина убийства девушки на улице во Владивостоке
    Названа причина убийства девушки на улице во Владивостоке
    Аналогичный случай произошел сегодня во Владивостоке. Там молодой человек также на улице застрелил свою возлюбленную, решившую с ним расстаться, а затем покончил с собой.

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