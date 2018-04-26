Нижегородец застрелил бывшую возлюбленную из ружья и покончил с собой

В Нижнем Новгороде
55-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья бывшую гражданскую жену и покончил с собой.
Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, ЧП произошло сегодня утром на улице 50 лет Победы. По версии следствия, мужчина из своего охотничьего ружья выстрелил в грудь бывшей гражданской жене, после чего покончил жизнь самоубийством.
В салоне машины погибшего следователи СК обнаружили разрешение на хранение охотничьего двуствольного ружья, изъятого с места преступления. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Аналогичный случай произошел сегодня во Владивостоке. Там молодой человек также на улице застрелил свою возлюбленную, решившую с ним расстаться, а затем покончил с собой.
В салоне машины погибшего следователи СК обнаружили разрешение на хранение охотничьего двуствольного ружья, изъятого с места преступления. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Аналогичный случай произошел сегодня во Владивостоке. Там молодой человек также на улице застрелил свою возлюбленную, решившую с ним расстаться, а затем покончил с собой.
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