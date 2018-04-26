Несовершеннолетняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах

17-летняя спортсменка рассказала, что старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин домогался до нее.
Юная спортсменка в интервью «Советскому спорту» рассказала, что домогательства со стороны тренера начались в сентябре. Сергей Тутмин пригласил ее к себе в комнату и предложил сделать массаж, когда девочка отказалась, он положил руку ей на ногу и заявил: «Ты же понимаешь, зачем я тебя позвал». Мужчина обещал ей помочь с развитием спортивной карьеры, если она вступит с ним в интимную связь.
Девушка попыталась перевестись к другому тренеру, но на это требовалось время. В следующую встречу с Тутминым она прямо заявила, что отказывается от его предложения. В ответ мужчина пообещал, что больше приставать к ней не будет, и если она передумает, то сама должна прийти к нему. Но свое слово он не сдержал.
Тренер заставлял девочку переодеваться в шорты, угрожая отстранить ее от общих собраний. Он продолжал делать ей непристойные предложения, уверяя, что «это нормально» и «так все делают». Однажды они остались вместе в вакс-кабине и Тутмин попытался поцеловать спортсменку, но она убежала. Один раз ей удалось сделать аудиозапись разговора, во время которого тренер склонял ее к интимной близости.
Спортсменка решилась рассказать о происходящем, когда начала оказываться в худших условиях на соревнованиях, чем другие спортсмены. А потом ее и вовсе исключили из команды, хотя, как утверждает девушка, она показывала нормальные результаты.
После разразившегося скандала Сергей Тутмин уволился из Центра спортивной подготовки по собственному желанию. Сам тренер отрицает обвинения в свой адрес.
Девушка попыталась перевестись к другому тренеру, но на это требовалось время. В следующую встречу с Тутминым она прямо заявила, что отказывается от его предложения. В ответ мужчина пообещал, что больше приставать к ней не будет, и если она передумает, то сама должна прийти к нему. Но свое слово он не сдержал.
Тренер заставлял девочку переодеваться в шорты, угрожая отстранить ее от общих собраний. Он продолжал делать ей непристойные предложения, уверяя, что «это нормально» и «так все делают». Однажды они остались вместе в вакс-кабине и Тутмин попытался поцеловать спортсменку, но она убежала. Один раз ей удалось сделать аудиозапись разговора, во время которого тренер склонял ее к интимной близости.
Спортсменка решилась рассказать о происходящем, когда начала оказываться в худших условиях на соревнованиях, чем другие спортсмены. А потом ее и вовсе исключили из команды, хотя, как утверждает девушка, она показывала нормальные результаты.
После разразившегося скандала Сергей Тутмин уволился из Центра спортивной подготовки по собственному желанию. Сам тренер отрицает обвинения в свой адрес.
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