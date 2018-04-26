У актера Бориса Клюева нашли тяжелую болезнь легких

Народный артист России
73-летний Борис Клюев признался в том, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем, связанные с легкими.
Актеру предстоит долгое и сложное лечение. При этом, как уточняет ТАСС, Клюев находится не в больнице, а дома.
Борис Клюев, народный артист России: «Это проблемы с легкими, все серьезно. Сейчас я нахожусь дома, в больницу я не ложился».
Борис Клюев известен зрителям по работам во многих фильмах, таких как «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Графиня де Монсоро» и многих других. А за работу в сериале «Воронины» он получил ТЭФИ за лучшую мужскую роль.
Борис Клюев, народный артист России: «Это проблемы с легкими, все серьезно. Сейчас я нахожусь дома, в больницу я не ложился».
Борис Клюев известен зрителям по работам во многих фильмах, таких как «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Графиня де Монсоро» и многих других. А за работу в сериале «Воронины» он получил ТЭФИ за лучшую мужскую роль.
Комментарии