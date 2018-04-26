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    У актера Бориса Клюева нашли тяжелую болезнь легких

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков
    У актера Бориса Клюева нашли тяжелую болезнь легких

    У актера Бориса Клюева нашли тяжелую болезнь легких

    У актера Бориса Клюева нашли тяжелую болезнь легких
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков

    • Народный артист России 73-летний Борис Клюев признался в том, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем, связанные с легкими.

    Актеру предстоит долгое и сложное лечение. При этом, как уточняет ТАСС, Клюев находится не в больнице, а дома.

    Борис Клюев, народный артист России: «Это проблемы с легкими, все серьезно. Сейчас я нахожусь дома, в больницу я не ложился».

    Борис Клюев известен зрителям по работам во многих фильмах, таких как «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Графиня де Монсоро» и многих других. А за работу в сериале «Воронины» он получил ТЭФИ за лучшую мужскую роль.

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