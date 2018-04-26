В Москве накрыли сеть аптек, в которых продавали наркотические препараты без рецепта

Бойцы отряда специального назначения «Гром» провели спецоперацию в аптеках известной столичной сети. Обыски прошли в 38 торговых точках. Пять млн рублей — дневная выручка, которую руководитель получал от продажи рецептурных лекарств наркозависимым. Такие данные обнародовали в МВД.

Как сообщает корреспондент НТВ Мария Семёнова, отряд спецназначения ворвался в аптеку через парадный вход. Шокированных покупателей попросили удалиться. Фармацевт за стойкой, явно испуганная, начала судорожно набирать телефон начальника. На просьбы оперативников открыть дверь не реагировала. Поэтому силовикам пришлось действовать жестко.



Девушка-продавец сделала вид, что не поняла причин такого визита. А ведь за пять минут до этого она продала сильнодействующий препарат без рецепта и чека полицейскому в штатском. Выдали работницу меченые купюры.



Полицейские провели обыски в 38 торговых точках этой сети. И изъяли рекордную партию сильнодействующих средств — более 18 тысяч таблеток и 2000 флаконов. Возможно, это только верхушка айсберга. Учет психотропных анальгетиков никто не вел. До реально нуждающихся больных людей они явно не доходили — все скупали наркозависимые.



Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Следует отметить, что наценка составляла до 1500%. В сутки доход участников группы составлял свыше 5 млн рублей».



Были изъяты все документы, которые касаются хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, а также денежные средства и материальные ценности на сумму свыше 10 млн рублей. Было возбуждено сразу восемь уголовных дел по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Лидеры и активные участники группы, которая предположительно, занималась продажей наркотических средств, задержаны.