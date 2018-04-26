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    Музыкальный баттл: дирижер Рассказов борется с шумным соседом-кришнаитом. Москва, знаменитости, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМузыкальный баттл: дирижер Рассказов борется с шумным соседом-кришнаитом

    Музыкальный баттл: дирижер Рассказов борется с шумным соседом-кришнаитом

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    Музыкальный баттл: дирижер Рассказов борется с шумным <nobr>соседом-кришнаитом</nobr>

    Музыкальный баттл: дирижер Рассказов борется с шумным соседом-кришнаитом

    Музыкальный баттл: дирижер Рассказов борется с шумным <nobr>соседом-кришнаитом</nobr>

      Жильцы столичной многоэтажки борются за чистоту звучания. Известный скрипач и дирижер Владимир Рассказов жалуется, что пение соседей-кришнаитов режет ему слух.

      Мантра, говорит почитатель Кришны Евгений, настраивает на спокойствие и гармонию с миром. Правда, почему-то не всех. Скрипач, дирижер и педагог Владимир Рассказов считает, что живущие этажом выше кришнаиты играют на нервах.

      Владимир Рассказов: «Дикие шабаши со стуком, с танцами».

      Когда становится совсем уж невыносимо, музыкант-профессионал знает, как ответить шумным соседям. Он достает свою раритетную и очень дорогую скрипку, и дом заполняется чарующим звуком. А жители обычной столичной хрущевки становятся свидетелями уникального музыкального баттла.

      Но Владимир Рассказов критически оценивает исполнение соседей. Каждая неточная нота для него подобна пытке: муза тут же уходит, и самочувствие портится.

      Владимир Рассказов: «У меня был гипертонический криз на этой почве, понимаете? Это зафиксировано».

      Вызванный к кришнаиту Евгению участковый в этот раз ограничился профилактической беседой, рассказал, когда шуметь не положено, и распрощался. Но дирижер рассудил, что этого недостаточно: теперь он планирует обратиться в управу района, чтобы в его квартире замерили уровень шума профессиональными приборами.

      Подробности — в видеоматериале.

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