Музыкальный баттл: дирижер Рассказов борется с шумным соседом-кришнаитом

Жильцы столичной многоэтажки борются за чистоту звучания. Известный скрипач и дирижер Владимир Рассказов жалуется, что пение соседей-кришнаитов режет ему слух.

Мантра, говорит почитатель Кришны Евгений, настраивает на спокойствие и гармонию с миром. Правда, почему-то не всех. Скрипач, дирижер и педагог Владимир Рассказов считает, что живущие этажом выше кришнаиты играют на нервах.



Владимир Рассказов: «Дикие шабаши со стуком, с танцами».



Когда становится совсем уж невыносимо, музыкант-профессионал знает, как ответить шумным соседям. Он достает свою раритетную и очень дорогую скрипку, и дом заполняется чарующим звуком. А жители обычной столичной хрущевки становятся свидетелями уникального музыкального баттла.



Но Владимир Рассказов критически оценивает исполнение соседей. Каждая неточная нота для него подобна пытке: муза тут же уходит, и самочувствие портится.



Владимир Рассказов: «У меня был гипертонический криз на этой почве, понимаете? Это зафиксировано».



Вызванный к кришнаиту Евгению участковый в этот раз ограничился профилактической беседой, рассказал, когда шуметь не положено, и распрощался. Но дирижер рассудил, что этого недостаточно: теперь он планирует обратиться в управу района, чтобы в его квартире замерили уровень шума профессиональными приборами.



Подробности — в видеоматериале.

