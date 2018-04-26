Российские онкологи побрились наголо для поддержки заболевшего раком коллеги

Сегодня российские онкологи поддержали коллегу, который обнаружил у себя страшный недуг. Они, как и он, побрились наголо. Андрей Павленко не стал скрывать: стадия тяжелая. Но начав лечение, он решил рассказать всему миру, каково это, и предостеречь пациентов от неправильных действий. Ведь многие, узнав о страшном диагнозе, впадают в депрессию и тем самым помогают болезни прогрессировать.

Трудно найти слова утешения для человека, который знает о раке все — и о шансах выжить, и о последствиях химиотерапии. Потому вместо слов коллеги Андрея Павленко, одного из лучших хирургов-онкологов, который теперь сам вынужден бороться со смертельной болезнью, сняли белые халаты, сели в кресла парикмахеров и побрились наголо. Ролик в поддержку врача выложили в Интернет.



Они и сами долго не могли поверить в то, что человека, который столько лет спасал жизни других, помогал пройти тяжелейшие этапы лечения, поразило смертельное заболевание. Рак желудка, третья стадия. Тот случай, когда шансы прожить еще хотя бы пять лет, ничтожно малы.



Диагноз прозвучал словно приговор, признается Андрей Павленко. В те минуты он на себе испытал тот самый страх, который так часто видел в глазах своих пациентов. Кто-то, быть может, спросит: неужели он, профессиональный онколог, не мог выявить опухоль раньше и избежать печальных последствий? Он отвечает: возможно. Но тем и коварна болезнь, что протекает почти бессимптомно. Так что поддержка коллег помогла, заставив взять себя в руки и бороться.



Хирург завел блог в Интернете, начал там свой дневник — врача и пациента одновременно.



Подробности — в видеоматериале.