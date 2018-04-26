Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Названа причина убийства девушки на улице во Владивостоке. Владивосток, расследование, самоубийства, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНазвана причина убийства девушки на улице во Владивостоке

    Названа причина убийства девушки на улице во Владивостоке

    4 комментария
    Названа причина убийства девушки на улице во Владивостоке

    Названа причина убийства девушки на улице во Владивостоке

    Названа причина убийства девушки на улице во Владивостоке

      Ссора молодой пары во Владивостоке закончилась трагедией на глазах у десятка очевидцев. На улице мужчина дважды выстрелил в свою избранницу, а затем покончил с собой.

      По предварительной информации, конфликт произошел после того, как девушка заявила о своем желании разорвать отношения. Сначала разъяренный мужчина перегородил дорогу, не давая ей уехать на машине. Когда жертва, бросив авто, пустилась бежать, он достал оружие. По некоторым данным, недавно девушка обращалась в правоохранительные органы и сообщала об угрозах со стороны ухажера.

      Из сообщения СУ СК по Приморскому краю: «На месте происшествия проведен осмотр, где обнаружено ружье. По предварительным данным, мужчина в ходе ссоры выстрелил в знакомую и убил ее. После совершил самоубийство. По данному факту СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело».

      Следователи продолжают работать на месте происшествия и опрашивают свидетелей. В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru