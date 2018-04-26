Названа причина убийства девушки на улице во Владивостоке

Ссора молодой пары во Владивостоке закончилась трагедией на глазах у десятка очевидцев. На улице мужчина дважды выстрелил в свою избранницу, а затем покончил с собой.
По предварительной информации, конфликт произошел после того, как девушка заявила о своем желании разорвать отношения. Сначала разъяренный мужчина перегородил дорогу, не давая ей уехать на машине. Когда жертва, бросив авто, пустилась бежать, он достал оружие. По некоторым данным, недавно девушка обращалась в правоохранительные органы и сообщала об угрозах со стороны ухажера.
Из сообщения СУ СК по Приморскому краю: «На месте происшествия проведен осмотр, где обнаружено ружье. По предварительным данным, мужчина в ходе ссоры выстрелил в знакомую и убил ее. После совершил самоубийство. По данному факту СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело».
Следователи продолжают работать на месте происшествия и опрашивают свидетелей. В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы.
Из сообщения СУ СК по Приморскому краю: «На месте происшествия проведен осмотр, где обнаружено ружье. По предварительным данным, мужчина в ходе ссоры выстрелил в знакомую и убил ее. После совершил самоубийство. По данному факту СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело».
Следователи продолжают работать на месте происшествия и опрашивают свидетелей. В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы.
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