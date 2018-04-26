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26 апреля, 15:30
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    В Москве еще одна женщина умерла после пластической операции

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    В Москве еще одна женщина умерла после пластической операции

    В Москве еще одна женщина умерла после пластической операции

    Женщина умерла в одной из столичных больниц, куда ее доставили на лечение после пластической операции, которую провели в частной клинике. Это уже второй подобный случай в столице за последнее время.

    Источник ТАСС сообщил, что 29-летняя женщина умерла ночью 25 апреля в реанимации НИИ им. Склифосовского. В эту больницу ее доставили на лечение 12 апреля из Медицинского центра эстетической хирургии, стоматологии, косметологии и гинекологии на Троицкой улице.

    В частной клинике ей делали повторную риносептоплатику, но во время операции состояние пациентки резко ухудшилось. В НИИ им. Склифосовского женщину доставили с диагнозом «атипичный гемолитико-уремический синдром».

    Следствие проводит проверку, причина смерти пациентки будет установлена в результате судмедэкспертизы.

    смотретьЖенщина умерла во время пластической операции в московской клинике
    Женщина умерла во время пластической операции в московской клинике
    Похожий случай произошел в Москве 15 апреля. Во время пластической операции в частной клинике, расположенной на Чапаевском переулке, умерла 32-летняя женщина.

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