Музыканты «Хора Турецкого» выступят в восьми странах с «Песнями Победы»

В Москве рассказали о подготовке к акции «Песни Победы». В этом году она приобретет международный масштаб. Коллективы «Хор Турецкого» и Soprano за 10 дней выступят в восьми странах.

Начнется марафон уже через несколько дней. Первый концерт дадут в Париже 3 мая. Затем музыканты поедут в Любляну, Вену, Берлин и Минск. А 9 Мая, в День Победы, состоится концерт на площади Белорусского вокзала в Москве. Руководитель «Хора Турецкого» называет это главным событием тура.



Но так акция не закончится: артисты отправятся в Тель-Авив, а затем в Нью-Йорк, где выступят в зале Генеральной Ассамблеи ООН. Мероприятие поддерживает Министерство иностранных дел России.



Несмотря на плотный график, в каждом городе будет свой репертуар. Музыканты исполнят песни военных лет и композиции на французском, немецком и английском языках.