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    Музыканты «Хора Турецкого» выступят в восьми странах с «Песнями Победы». артисты, День Победы, знаменитости, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМузыканты «Хора Турецкого» выступят в восьми странах с «Песнями Победы»

    Музыканты «Хора Турецкого» выступят в восьми странах с «Песнями Победы»

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    Музыканты «Хора Турецкого» выступят в восьми странах с «Песнями Победы»

    Музыканты «Хора Турецкого» выступят в восьми странах с «Песнями Победы»

    Музыканты «Хора Турецкого» выступят в восьми странах с «Песнями Победы»

      В Москве рассказали о подготовке к акции «Песни Победы». В этом году она приобретет международный масштаб. Коллективы «Хор Турецкого» и Soprano за 10 дней выступят в восьми странах.

      Начнется марафон уже через несколько дней. Первый концерт дадут в Париже 3 мая. Затем музыканты поедут в Любляну, Вену, Берлин и Минск. А 9 Мая, в День Победы, состоится концерт на площади Белорусского вокзала в Москве. Руководитель «Хора Турецкого» называет это главным событием тура.

      Но так акция не закончится: артисты отправятся в Тель-Авив, а затем в Нью-Йорк, где выступят в зале Генеральной Ассамблеи ООН. Мероприятие поддерживает Министерство иностранных дел России.

      Несмотря на плотный график, в каждом городе будет свой репертуар. Музыканты исполнят песни военных лет и композиции на французском, немецком и английском языках.

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