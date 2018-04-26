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26 апреля, 15:00
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    «Звезды сойдутся» на НТВ, чтобы открыть дачный сезон

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    «Звезды сойдутся» на НТВ, чтобы открыть дачный сезон

    «Звезды сойдутся» на НТВ, чтобы открыть дачный сезон

    «Звезды сойдутся» на НТВ, чтобы открыть дачный сезон

      В новом выпуске популярного шоу «Звезды сошлись» самые известные люди страны обсудят загородную недвижимость, дачные радости и хлопоты. Богатые и знаменитые соберутся в студии программы, чтобы открыть дачный сезон вместе со зрителями НТВ.

      Одной из главных участниц обсуждения станет знаменитая балерина Анастасия Волочкова, которая впервые решится признаться, зачем ей такое количество недвижимости и как она справляется с огромным домом, а также расскажет, что с трудом заставляет себя выполнять полезные работы на просторном земельном участке.

      О своей необычной загородной недвижимости поведает и популярный певец Митя Фомин, в доме которого есть вращающаяся стена и грузовой лифт на второй этаж. А известная певица Юлия Чичерина предпочитает вести уединенную жизнь в настоящем кубическом доме в деревне.

      Также гостем студии станет заслуженный артист России Борис Галкин, который не только похвастается своим имением площадью в полгектара, но и впервые покажет дочке, родившейся в прошлом году, семейные угодья.

      Самые востребованные знаменитости и самая актуальная тема в преддверии праздничных выходных, посвященных майским праздникам, — в программе «Звезды сошлись» на НТВ и НТВ.Ru в воскресенье, 29 апреля, в 21:10.

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