СМИ: Британия готовится раскрыть имена россиян, хранящих активы в офшорах

Лондон рассматривает возможность раскрыть личности российских олигархов, хранящих капиталы в офшорах на британских территориях.
Как пишет газета The Times, такие налоговые убежища, как Британские Виргинские острова и Каймановы острова, в отличие от Великобритании, не раскрывали личности бенефициаров активов, хранящихся под их юрисдикцией. Но члены британского парламента собираются на следующей неделе проголосовать за закон, который предусматривает разглашение имен российских олигархов, хранящих капиталы в офшорах на британских территориях.
По версии сторонников нового законодательства, секретность в этой сфере делает возможным отмывание денег, а также способствует росту преступности и коррупции.
По данным издания, новый закон может получить широкую поддержку в парламенте. Предположительно, за его введение выступит коалиция, в которую войдут консерваторы, лейбористы, представители Шотландской национальной партии и других оппозиционных партий.
Поправку в законодательство, согласно которой британские заморские и зависимые территории должны будут провести реформу прозрачности к 2020 году, предложила представитель лейбористов в Палате общин Маргарет Ходж.
По версии сторонников нового законодательства, секретность в этой сфере делает возможным отмывание денег, а также способствует росту преступности и коррупции.
По данным издания, новый закон может получить широкую поддержку в парламенте. Предположительно, за его введение выступит коалиция, в которую войдут консерваторы, лейбористы, представители Шотландской национальной партии и других оппозиционных партий.
Поправку в законодательство, согласно которой британские заморские и зависимые территории должны будут провести реформу прозрачности к 2020 году, предложила представитель лейбористов в Палате общин Маргарет Ходж.
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