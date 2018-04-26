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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Восковая Меланья Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо

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    • Фото: Reuters © 2018, Mike Segar
    Восковая Меланья Трамп появилась в <nobr>нью-йоркском</nobr> филиале музея мадам Тюссо

    Восковая Меланья Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо

    Восковая Меланья Трамп появилась в <nobr>нью-йоркском</nobr> филиале музея мадам Тюссо
  • Фото: Reuters © 2018, Mike Segar

    • В нью-йоркском филиале знаменитого музея мадам Тюссо представили восковую копию первой леди США Меланьи Трамп.

    Фигура супруги Дональда Трампа в синем платье, установленная рядом с восковой копией мужа, появилась в нью-йоркском филиале музея. Отмечается, что Трампы дали свое официальное согласие на размещение скульптуры.

    Покинувший пост пресс-секретаря президента США Шон Спайсер первым сфотографировался на фоне супружеской пары.



    Шон Спайсер: «Я не шучу, я посмотрел на свое фото с первой леди до того, как я покинул пост, и в самом деле удивительно, насколько похоже она выглядит. То же самое и о президенте. Это впечатляет».

    Фигура Меланьи является частью экспозиции под названием Give Melania a Voice («Дайте Меланье высказаться»), которая позволит посетителям публиковать сообщения от имени супруги президента на странице музея в Twitter с 26 апреля по 31 мая.

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