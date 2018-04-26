Восковая Меланья Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо

В
нью-йоркском филиале знаменитого музея мадам Тюссо представили восковую копию первой леди США Меланьи Трамп.
Фигура супруги Дональда Трампа в синем платье, установленная рядом с восковой копией мужа, появилась в нью-йоркском филиале музея. Отмечается, что Трампы дали свое официальное согласие на размещение скульптуры.
Покинувший пост пресс-секретаря президента США Шон Спайсер первым сфотографировался на фоне супружеской пары.
Шон Спайсер: «Я не шучу, я посмотрел на свое фото с первой леди до того, как я покинул пост, и в самом деле удивительно, насколько похоже она выглядит. То же самое и о президенте. Это впечатляет».
Фигура Меланьи является частью экспозиции под названием Give Melania a Voice («Дайте Меланье высказаться»), которая позволит посетителям публиковать сообщения от имени супруги президента на странице музея в Twitter с 26 апреля по 31 мая.
Покинувший пост пресс-секретаря президента США Шон Спайсер первым сфотографировался на фоне супружеской пары.
Who’s real and who’s fake?? Was at Madame Tussaud’s Wax Museum today to see the (real) @seanspicer unveil @FLOTUS Melania Trump’s was figure alongside a wax @realDonaldTrump. Watch @NY1 tonight for the whole story pic.twitter.com/fN13lVIbkx— Lindsay Tuchman (@LindsayTuchman) 25 апреля 2018 г.
Шон Спайсер: «Я не шучу, я посмотрел на свое фото с первой леди до того, как я покинул пост, и в самом деле удивительно, насколько похоже она выглядит. То же самое и о президенте. Это впечатляет».
Фигура Меланьи является частью экспозиции под названием Give Melania a Voice («Дайте Меланье высказаться»), которая позволит посетителям публиковать сообщения от имени супруги президента на странице музея в Twitter с 26 апреля по 31 мая.
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