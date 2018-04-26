Житель Владивостока прострелил голову знакомой и покончил с собой: видео с места

Следователи проверяют обстоятельства трагедии во Владивостоке, где мужчина убил из ружья женщину, а затем покончил с собой.
Как сообщили в СУ СК по Приморскому краю, сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства и причины трагедии. По предварительным данным, мужчина 1988 года рождения, убитая женщина — 1990-го.
Из сообщения СУ СК по Приморскому краю: «По данным следствия, мужчина в ходе ссоры со своей знакомой выстрелил в девушку и убил ее. После чего мужчина умер вследствие самоубийства».
По данным местных СМИ, женщина пыталась уехать на машине, но мужчина перекрыл ей дорогу своим авто. Как сообщает РИА VladNews, он выбежал из машины и выстрелил женщине в ногу и в голову. После этого мужчина покончил с собой.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Из сообщения СУ СК по Приморскому краю: «По данным следствия, мужчина в ходе ссоры со своей знакомой выстрелил в девушку и убил ее. После чего мужчина умер вследствие самоубийства».
По данным местных СМИ, женщина пыталась уехать на машине, но мужчина перекрыл ей дорогу своим авто. Как сообщает РИА VladNews, он выбежал из машины и выстрелил женщине в ногу и в голову. После этого мужчина покончил с собой.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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