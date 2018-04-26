На Москву надвигаются гроза и сильный ветер

Новое серьезное испытание непогодой ждет сегодня жителей Москвы. На столицу надвигаются гроза и сильный ветер.
Синоптики предупреждают: порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, а к вечеру, вероятно, и больше. Столичные власти советуют водителям не парковаться рядом с деревьями и рекламными щитами. И призывают по возможности вообще отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный.
В полдень ожидается усиление дождя. Выпадет до 15% апрельской нормы осадков. Это уже второе резкое ухудшение погоды за последние дни.
В субботу на столичный регион обрушился ураган, жертвами стали, по последним данным, два человека.
В полдень ожидается усиление дождя. Выпадет до 15% апрельской нормы осадков. Это уже второе резкое ухудшение погоды за последние дни.
В субботу на столичный регион обрушился ураган, жертвами стали, по последним данным, два человека.
Поваленные деревья, упавшие рекламные щиты и перевернутые ракушки — по Москве прошелся ураган.Опубликовано НТВ 21 апреля 2018 г.
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