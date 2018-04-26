Завершена укладка асфальта на Крымском мосту

Крымский мост: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Этого момента ждали все годы строительства: на арки и пролеты Крымского моста въезжают карьерные грузовики. Сотни глаз инженеров и тысячи датчиков следят за финальным этапом динамических испытаний., замгендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж»: «Те параметры, по которым проходили обследования, они институтом подтверждаются, что качество гарантировано».За сухой фразой о подтвержденных параметрах — труд десятков тысяч людей и предстоящие 100 лет гарантийной эксплуатации Крымского моста. Уложены последние метры асфальта, полотно проезжей части полностью готово — отсчет времени до начала автомобильного движения пошел на часы.Если театр начинается с вешалки, то Крымский мост — с автомобильных подходов. Десятки километров четырехполосной магистрали с двух сторон моста создают большой инфраструктурный комплекс. Кружева транспортных развязок формируют потоки, сложная система всепогодных фонарей обеспечивает отличную видимость, а информационный комплекс — через специальные табло информирует водителей.18 диспетчеров и 36 больших видеоэкранов. Центр управления движением Крымского моста похож на настоящий космический ЦУП. Сотни датчиков собирают тысячи параметров в одну большую автоматизированную систему.Скорость ветра и температура на кромке асфальтного покрытия, снег, дождь, точка росы, контрольные точки всех мостовых опор и арок, любые заторы и аварии — всю эту информацию диспетчеры будут получать в режиме реального времени. Если без сложных аббревиатур и названий, то можно смело сказать, что впервые в России запущена система «Умный мост».Подробности — в репортаже