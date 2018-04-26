Завершена укладка асфальта на Крымском мосту

Строители полностью завершили укладку асфальта на автодорожной части Крымского моста. Сейчас на этих 19 километрах трассы идут последние испытательные работы. На определенные участки дороги выводят большегрузную технику, после чего измеряют, какую деформацию получает полотно.
Этого момента ждали все годы строительства: на арки и пролеты Крымского моста въезжают карьерные грузовики. Сотни глаз инженеров и тысячи датчиков следят за финальным этапом динамических испытаний.
Леонид Рыженькин, замгендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж»: «Те параметры, по которым проходили обследования, они институтом подтверждаются, что качество гарантировано».
За сухой фразой о подтвержденных параметрах — труд десятков тысяч людей и предстоящие 100 лет гарантийной эксплуатации Крымского моста. Уложены последние метры асфальта, полотно проезжей части полностью готово — отсчет времени до начала автомобильного движения пошел на часы.
Если театр начинается с вешалки, то Крымский мост — с автомобильных подходов. Десятки километров четырехполосной магистрали с двух сторон моста создают большой инфраструктурный комплекс. Кружева транспортных развязок формируют потоки, сложная система всепогодных фонарей обеспечивает отличную видимость, а информационный комплекс — через специальные табло информирует водителей.
18 диспетчеров и 36 больших видеоэкранов. Центр управления движением Крымского моста похож на настоящий космический ЦУП. Сотни датчиков собирают тысячи параметров в одну большую автоматизированную систему.
Скорость ветра и температура на кромке асфальтного покрытия, снег, дождь, точка росы, контрольные точки всех мостовых опор и арок, любые заторы и аварии — всю эту информацию диспетчеры будут получать в режиме реального времени. Если без сложных аббревиатур и названий, то можно смело сказать, что впервые в России запущена система «Умный мост».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
Леонид Рыженькин, замгендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж»: «Те параметры, по которым проходили обследования, они институтом подтверждаются, что качество гарантировано».
За сухой фразой о подтвержденных параметрах — труд десятков тысяч людей и предстоящие 100 лет гарантийной эксплуатации Крымского моста. Уложены последние метры асфальта, полотно проезжей части полностью готово — отсчет времени до начала автомобильного движения пошел на часы.
Если театр начинается с вешалки, то Крымский мост — с автомобильных подходов. Десятки километров четырехполосной магистрали с двух сторон моста создают большой инфраструктурный комплекс. Кружева транспортных развязок формируют потоки, сложная система всепогодных фонарей обеспечивает отличную видимость, а информационный комплекс — через специальные табло информирует водителей.
18 диспетчеров и 36 больших видеоэкранов. Центр управления движением Крымского моста похож на настоящий космический ЦУП. Сотни датчиков собирают тысячи параметров в одну большую автоматизированную систему.
Скорость ветра и температура на кромке асфальтного покрытия, снег, дождь, точка росы, контрольные точки всех мостовых опор и арок, любые заторы и аварии — всю эту информацию диспетчеры будут получать в режиме реального времени. Если без сложных аббревиатур и названий, то можно смело сказать, что впервые в России запущена система «Умный мост».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
Крымский мост: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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