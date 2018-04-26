Жители освобожденных от боевиков сирийских городов ликованием встретили российских военных

В Сирии правительственные войска взяли под контроль территорию Восточного Каламуна. Из трех городов эвакуировали около 5500 боевиков вместе с семьями. Теперь в Восточный Каламун вошли военная полиция России и бойцы правительственной армии Сирии.

Восточный Каламун совсем недавно находился под контролем боевиков. Сейчас они покинули этот анклав. Туда для наведения порядка заходят российские военные. То, что этого дня жители населенных пунктов Рухейба и Джейрут давно ждали, становится понятно, едва машины пересекают линию обороны. Вчерашнюю линию, которой сегодня уже нет.



Восточный Каламун находился под контролем сразу девяти группировок. Самая крупная из них — «Джейш аль-Ислам». Договориться с таким количеством разношерстных полевых командиров о выводе их из анклава было непросто. Но в результате долгих переговоров сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии оттуда за несколько дней были вывезены почти 5500 боевиков и членов их семей.



В Сирии есть такая традиция — закидывать особо дорогих гостей сладостями и рисом. На обратном пути из Рухейбы в открытый люк автомобиля военной полиции все это и залетело. Женщины — кто с балконов, кто с крыш — щедро раскидывали это угощение. На всем маршруте движения колонны военной полиции местные жители радостно приветствовали их.



Еще недавно вокруг Дамаска было несколько анклавов, где власть была в руках боевиков и откуда велись минометные обстрелы сирийской столицы. Сейчас эти населенные пункты один за другим переходят под контроль официальных властей. Непримиримые покидают их. И теперь в Дамаске впервые за семь лет установился мир, там не слышны разрывы снарядов и мин.