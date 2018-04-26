В Индии поезд столкнулся со школьным автобусом: 13 детей погибли

В индийской провинции
Уттар-Прадеш на севере страны произошла трагедия. Школьный автобус столкнулся с поездом.
Жертвами аварии стали 13 детей, передает «Интерфакс». Сообщается еще о восьми пострадавших, притом из них семь детей находятся в критическом состоянии.
Столкновение произошло на железнодорожном переезде в пригороде Кушинагара около 7 часов утра по местному времени. В автобусе находились 25 детей, большинство которых младше 10 лет. Всех пострадавших доставили в больницы.
Столкновение произошло на железнодорожном переезде в пригороде Кушинагара около 7 часов утра по местному времени. В автобусе находились 25 детей, большинство которых младше 10 лет. Всех пострадавших доставили в больницы.
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