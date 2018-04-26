Появилось видео испытания американской межконтинентальной ракеты Minuteman III

Военно-воздушные силы (ВВС) США сообщили об успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
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Первый в этом году пуск был осуществлен в минувшую среду в 05:26 по местному времени (15:26 мск) в Калифорнии. Ракета, не оснащенная боевым зарядом, успешно достигла намеченной цели.
Последний раз испытания проводились в августе прошлого года. При этом запуск ракеты в феврале было решено отменить, напоминает ТАСС.
Ранее сообщалось, что межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования состоит на вооружении американской армии с 1970 года, в конце 1978 года производство прекратили. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров. Страна располагает 450 ракетами этого класса.
Последний раз испытания проводились в августе прошлого года. При этом запуск ракеты в феврале было решено отменить, напоминает ТАСС.
Ранее сообщалось, что межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования состоит на вооружении американской армии с 1970 года, в конце 1978 года производство прекратили. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров. Страна располагает 450 ракетами этого класса.
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