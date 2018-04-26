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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Мать и трое детей погибли при пожаре в Костромской области

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    • Фото: 44.mchs.gov.ru
    Мать и трое детей погибли при пожаре в Костромской области

    Мать и трое детей погибли при пожаре в Костромской области

    Мать и трое детей погибли при пожаре в Костромской области
  • Фото: 44.mchs.gov.ru

    • Мать и трое детей погибли в результате пожара в жилом доме в городе Нея Костромской области. На место ЧП выезжал губернатор области Сергей Ситников.

    По информации пресс-службе главы региона, сигнал о возгорании поступил в полночь. Первыми на место пожара прибыли пожарники. Через полтора часа огонь был ликвидирован.

    По данным ГУ МЧС по Костромской области, на месте возгорания работали 12 человек от пожарно-спасательных подразделений Костромской области, а также шесть единиц техники. Сообщается, что «выгорела кровля и внутри по всей площади дома».

    Как уточнили ТАСС в пресс-службе СК РФ по Костромской области, следственные органы проводят доследственную проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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