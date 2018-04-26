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    ЦБ РФ отозвал лицензии у банков «Новый кредитный союз» и «Эльбин»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Наталья Селиверстова
    ЦБ РФ отозвал лицензии у банков «Новый кредитный союз» и «Эльбин»

    ЦБ РФ отозвал лицензии у банков «Новый кредитный союз» и «Эльбин»

    ЦБ РФ отозвал лицензии у банков «Новый кредитный союз» и «Эльбин»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Наталья Селиверстова

    • Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Новый кредитный союз» и у банка «Эльбин» (Махачкала). Лицензии отозваны с 26 апреля.

    Регулятор отмечает, что в деятельности «Нового кредитного союза» установлены многочисленные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

    Кроме того, в рамках надзорных мероприятий выявлены факты неотражения в отчетности банка проводимых валютно-обменных операций. Установлены также непрозрачные для надзорного органа сделки банка с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла.

    Аналогичные нарушения были выявлены и в деятельности банка «Эльбин». При этом регулятор неоднократно применял в отношении банка «Эльбин» меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

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