ЦБ РФ отозвал лицензии у банков «Новый кредитный союз» и «Эльбин»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Новый кредитный союз» и у банка «Эльбин» (Махачкала). Лицензии отозваны с 26 апреля.

508 банки

Махачкала

Москва

Регулятор отмечает, что в деятельности «Нового кредитного союза» установлены многочисленные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



Кроме того, в рамках надзорных мероприятий выявлены факты неотражения в отчетности банка проводимых валютно-обменных операций. Установлены также непрозрачные для надзорного органа сделки банка с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла.



Аналогичные нарушения были выявлены и в деятельности банка «Эльбин». При этом регулятор неоднократно применял в отношении банка «Эльбин» меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций.