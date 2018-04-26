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    Депардье исполнил песню Высоцкого в честь юбилея легендарного артиста. Высоцкий, Депардье, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДепардье исполнил песню Высоцкого в честь юбилея легендарного артиста

    Депардье исполнил песню Высоцкого в честь юбилея легендарного артиста

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    Депардье исполнил песню Высоцкого в честь юбилея легендарного артиста

    Депардье исполнил песню Высоцкого в честь юбилея легендарного артиста

    Депардье исполнил песню Высоцкого в честь юбилея легендарного артиста

      «Высоцкий 80, я жив». Под таким названием в Москве прошел концерт, посвященный творчеству всенародного любимого поэта и актера.

      Известные всем песни исполняли звезды эстрады, театра и кино. Среди них — Дмитрий Дюжев, Александр Домогаров, Елена Терлеева. Кульминацией стало выступление дуэта французского актера Жерара Депардье и Зары. «Прерванный полет» они исполнили на русском и французском.

      Магии этой встрече добавили современные технологии: в какой-то момент к зрителям обратился сам Владимир Семёнович. 80-летие поэта отметили 25-го января. В честь круглой даты будут весь год идти концерты, поэтические встречи и вечера.

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