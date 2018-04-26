Депардье исполнил песню Высоцкого в честь юбилея легендарного артиста

«Высоцкий 80, я жив». Под таким названием в Москве прошел концерт, посвященный творчеству всенародного любимого поэта и актера.
Известные всем песни исполняли звезды эстрады, театра и кино. Среди них — Дмитрий Дюжев, Александр Домогаров, Елена Терлеева. Кульминацией стало выступление дуэта французского актера Жерара Депардье и Зары. «Прерванный полет» они исполнили на русском и французском.
Магии этой встрече добавили современные технологии: в какой-то момент к зрителям обратился сам Владимир Семёнович. 80-летие поэта отметили 25-го января. В честь круглой даты будут весь год идти концерты, поэтические встречи и вечера.
Магии этой встрече добавили современные технологии: в какой-то момент к зрителям обратился сам Владимир Семёнович. 80-летие поэта отметили 25-го января. В честь круглой даты будут весь год идти концерты, поэтические встречи и вечера.
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