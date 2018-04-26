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    Исторический саммит двух Корей начнется со встречи лидеров на границе. Северная Корея, Южная Корея, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИсторический саммит двух Корей начнется со встречи лидеров на границе

    Исторический саммит двух Корей начнется со встречи лидеров на границе

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    Исторический саммит двух Корей начнется со встречи лидеров на границе

    Исторический саммит двух Корей начнется со встречи лидеров на границе

    Исторический саммит двух Корей начнется со встречи лидеров на границе
    • Фото: Reuters © 2018

      • В Сеуле раскрыли новые подробности предстоящего корейского саммита. Лидеры Северной и Южной Кореи встретятся в пятницу, 27 апреля.

      Переговоры пройдут в зоне совместной охраны у так называемой военно-демаркационной линии в павильоне «Дома мира». Известно, что в состав делегации КНДР войдут девять человек. Ким Чен Ына будет сопровождать его сестра Ким Ё Чжон.

      Глава президентской администрации Южной Кореи также рассказал журналистам, что президент Мун Чжэ Ин и лидер КНДР посадят дерево на границе двух государств. Символом примирения станет сосна, которая появилась на свет в 1953 году, когда закончилась трехлетняя корейская война.

      Сеул и Пхеньян договорились провести третий корейский саммит, чтобы смягчить военное напряжение и начать консультации, в том числе, по вопросу ядерного разоружения.

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