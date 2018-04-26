Исторический саммит двух Корей начнется со встречи лидеров на границе

В Сеуле раскрыли новые подробности предстоящего корейского саммита. Лидеры Северной и Южной Кореи встретятся в пятницу, 27 апреля.

Переговоры пройдут в зоне совместной охраны у так называемой военно-демаркационной линии в павильоне «Дома мира». Известно, что в состав делегации КНДР войдут девять человек. Ким Чен Ына будет сопровождать его сестра Ким Ё Чжон.



Глава президентской администрации Южной Кореи также рассказал журналистам, что президент Мун Чжэ Ин и лидер КНДР посадят дерево на границе двух государств. Символом примирения станет сосна, которая появилась на свет в 1953 году, когда закончилась трехлетняя корейская война.



Сеул и Пхеньян договорились провести третий корейский саммит, чтобы смягчить военное напряжение и начать консультации, в том числе, по вопросу ядерного разоружения.