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26 апреля, 15:00
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    СМИ: мэр Одессы не смог провести заседание на украинском языке

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018
    СМИ: мэр Одессы не смог провести заседание на украинском языке

    СМИ: мэр Одессы не смог провести заседание на украинском языке

    СМИ: мэр Одессы не смог провести заседание на украинском языке
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Глава Одессы Геннадий Труханов впервые решил провести заседание городского совета на украинском языке, однако градоначальнику это не удалось и вскоре он перешел на русский.

    Неудачную попытку Труханова заговорить на государственном языке СМИ связывают с повесткой дня заседания. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, рассматривались два проекта решения, предусматривающих переход мэрии на работу на украинском языке. Впрочем, депутаты отклонили обе инициативы.

    Градоначальника пытались поддержать несколько депутатов. Так, представители партий «Самопомич» и «Доверяй делам» в ходе заседания говорили только на украинском, а вот представители «Оппозиционного блока» продемонстрировать свои знания государственного языка не решились. «Да и самого мэра хватило ненадолго, и он вернулся к русскому», — подчеркивается в прессе.

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