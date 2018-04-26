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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Пентагон: «противники» глушат американские самолеты в Сирии

    5 комментариев

    Пентагон: «противники» глушат американские самолеты в Сирии

    Пентагон: «противники» глушат американские самолеты в Сирии

    В Пентагоне сообщили, что системы американских самолетов в Сирии столкнулись со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Такое заявление сделал глава командования по специальным операциям Вооруженных сил США Тони Томас. В интервью телеканалу Fox News Томас назвал ситуацию с радиоэлектронной борьбой в Сирии «самой агрессивной в мире».

    Тони Томас: «Противники испытывают нас каждый день, подавляют наши коммуникации, выводят из строя наши АС-130».

    При этом он не сказал, каких «противников» имеет в виду, но ранее американские СМИ со ссылкой на военные источники сообщали, что США обвиняют Россию в том, что та глушит системы американских беспилотников в Сирии.

    АС-130 — самолет поддержки сухопутных войск.

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