Пентагон: «противники» глушат американские самолеты в Сирии

В Пентагоне сообщили, что системы американских самолетов в Сирии столкнулись со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Такое заявление сделал глава командования по специальным операциям Вооруженных сил США Тони Томас. В интервью телеканалу Fox News Томас назвал ситуацию с радиоэлектронной борьбой в Сирии «самой агрессивной в мире».
Тони Томас: «Противники испытывают нас каждый день, подавляют наши коммуникации, выводят из строя наши АС-130».
При этом он не сказал, каких «противников» имеет в виду, но ранее американские СМИ со ссылкой на военные источники сообщали, что США обвиняют Россию в том, что та глушит системы американских беспилотников в Сирии.
АС-130 — самолет поддержки сухопутных войск.
Тони Томас: «Противники испытывают нас каждый день, подавляют наши коммуникации, выводят из строя наши АС-130».
При этом он не сказал, каких «противников» имеет в виду, но ранее американские СМИ со ссылкой на военные источники сообщали, что США обвиняют Россию в том, что та глушит системы американских беспилотников в Сирии.
АС-130 — самолет поддержки сухопутных войск.
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