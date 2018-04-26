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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки сократилась в шесть раз

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    Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки сократилась в шесть раз

    Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки сократилась в шесть раз

    Площадь пожаров в лесах Бурятии за прошедшие сутки сократилась в шесть раз — со 160 до 25 гектаров. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

    Из сообщения пресс-службы: «За прошедшие сутки проводились работы по тушению 10 очагов возгораний в Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Окинском районах Бурятии. Из них на 00:00 часов 26 апреля ликвидировано 7 очагов возгораний. Локализовано два очага в Кабанском и Окинском районах, один очаг в Еравнинском районе продолжает действовать. Их площадь составляет около 25 гектаров».

    В ведомстве сообщили, что на тушении в эти часы работало более 210 человек и 46 единиц техники, передает РИА Новости.

    С огнем продолжают бороться и в Амурской области. Там в тушении природных пожаров участвовали боевые вертолеты. Кроме того, как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, военные летчики также доставили 1,5 тонны продуктов питания и других необходимых вещей действующим пожарным группам.

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