Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки сократилась в шесть раз

Площадь пожаров в лесах Бурятии за прошедшие сутки сократилась в шесть раз — со 160 до 25 гектаров. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Из сообщения пресс-службы: «За прошедшие сутки проводились работы по тушению 10 очагов возгораний в Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Окинском районах Бурятии. Из них на 00:00 часов 26 апреля ликвидировано 7 очагов возгораний. Локализовано два очага в Кабанском и Окинском районах, один очаг в Еравнинском районе продолжает действовать. Их площадь составляет около 25 гектаров».
В ведомстве сообщили, что на тушении в эти часы работало более 210 человек и 46 единиц техники, передает РИА Новости.
С огнем продолжают бороться и в Амурской области. Там в тушении природных пожаров участвовали боевые вертолеты. Кроме того, как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, военные летчики также доставили 1,5 тонны продуктов питания и других необходимых вещей действующим пожарным группам.
В ведомстве сообщили, что на тушении в эти часы работало более 210 человек и 46 единиц техники, передает РИА Новости.
С огнем продолжают бороться и в Амурской области. Там в тушении природных пожаров участвовали боевые вертолеты. Кроме того, как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, военные летчики также доставили 1,5 тонны продуктов питания и других необходимых вещей действующим пожарным группам.
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