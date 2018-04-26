В перинатальном центре на Сахалине обрушился подвесной потолок

Подвесной потолок обвалился в перинатальном центре в
Южно-Сахалинске, который был открыт менее месяца назад. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Сахалинской области.
Из сообщения пресс-службы: «В региональном перинатальном центре произошло частичное обрушение потолочных панелей подвесной конструкции потолка в ординаторской, при этом никто не пострадал».
По информации министерства, в ходе эксплуатации здания, в рамках гарантийного обслуживания, подрядчик провел дополнительную проверку систем вентиляции и пожарной сигнализации. Чтобы получить доступ к системам, специалисты частично сняли крепления потолочных конструкций. Именно это и стало причиной обрушения.
В областном минздраве уточнили, что все недостатки были оперативно устранены. Дирекция по реализации программ строительства в Сахалинской области выставила претензию к подрядчику.
После инцидента была проведена проверка всех потолочных креплений, проблем в ходе нее не обнаружено, передает РИА Новости.
По информации министерства, в ходе эксплуатации здания, в рамках гарантийного обслуживания, подрядчик провел дополнительную проверку систем вентиляции и пожарной сигнализации. Чтобы получить доступ к системам, специалисты частично сняли крепления потолочных конструкций. Именно это и стало причиной обрушения.
В областном минздраве уточнили, что все недостатки были оперативно устранены. Дирекция по реализации программ строительства в Сахалинской области выставила претензию к подрядчику.
После инцидента была проведена проверка всех потолочных креплений, проблем в ходе нее не обнаружено, передает РИА Новости.
Комментарии