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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В перинатальном центре на Сахалине обрушился подвесной потолок

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    В перинатальном центре на Сахалине обрушился подвесной потолок

    В перинатальном центре на Сахалине обрушился подвесной потолок

    Подвесной потолок обвалился в перинатальном центре в Южно-Сахалинске, который был открыт менее месяца назад. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Сахалинской области.

    Из сообщения пресс-службы: «В региональном перинатальном центре произошло частичное обрушение потолочных панелей подвесной конструкции потолка в ординаторской, при этом никто не пострадал».

    По информации министерства, в ходе эксплуатации здания, в рамках гарантийного обслуживания, подрядчик провел дополнительную проверку систем вентиляции и пожарной сигнализации. Чтобы получить доступ к системам, специалисты частично сняли крепления потолочных конструкций. Именно это и стало причиной обрушения.

    В областном минздраве уточнили, что все недостатки были оперативно устранены. Дирекция по реализации программ строительства в Сахалинской области выставила претензию к подрядчику.

    После инцидента была проведена проверка всех потолочных креплений, проблем в ходе нее не обнаружено, передает РИА Новости.

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