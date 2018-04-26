В Париже открылась выставка, посвященная православным мученикам

В центре Парижа в ближайшие дни можно увидеть уникальные архивы и фотографии Русской православной церкви. Там открылась выставка, посвященная православным новомученикам и исповедникам.

Экспозиция мультимедийная. Посетителям рассказывают о жизни священников в дореволюционной России, об убийстве семьи Николая II и гонениях на церковь, которые начались после.



В результате репрессий пострадали десятки тысяч церковнослужителей и прихожан. Многие были вынуждены бежать за границу, в том числе и в Париж.



Георгий Шешко, священнослужитель: «Мы впервые здесь, на территории Франции, столь широко и громко говорим о подвигах тех людей, которые стали жертвами переворота 1917 года. Эта выставка говорит нам не только о подвиге тех людей, о том мужестве, о той любви к Отечеству, которая была у них отнята большевиками. Эта выставка важна еще и потому, что до сих пор есть люди, которые страдают за веру».



Выставка будет открыта до 6 мая. Потом ее перевезут в Исторический музей Ватикана.