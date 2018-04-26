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    Посол РФ назвал антироссийским шагом взлом замков в генконсульстве в Сиэтле

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    Посол РФ назвал антироссийским шагом взлом замков в генконсульстве в Сиэтле

    Посол РФ назвал антироссийским шагом взлом замков в генконсульстве в Сиэтле

    Посол РФ назвал антироссийским шагом взлом замков в генконсульстве в Сиэтле
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • Взлом замков и проникновение на территорию закрытой резиденции генконсула РФ в Сиэтле — недружественный шаг со стороны американских властей. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

    Анатолий Антонов, посол России в США: «Этот прекрасный день омрачен американскими действиями — очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал даже, антироссийскими. Сегодня американские власти сорвали замок со здания, где проживал генеральный консул РФ в Сиэтле. Они пошли в нарушение всех международных конвенций, всех договоренностей. Кроме печали и горести этот жест ничего не вызывает».

    Он также добавил, что США попытались отвлечь внимание от происходившего в Сиэтле с помощью шумихи вокруг высылки российских дипломатов, передает ТАСС.

    Анатолий Антонов: «Для того, чтобы отвлечь международную общественность, американские СМИ, российские СМИ от этого произвола, который все наблюдали в онлайн-режиме в Сиэтле, сегодня вдруг вспыхнула какая-то истерия в средствах массовой информации США, когда стали порочить российских дипломатов, которые были изгнаны с территории Соединённых Штатов Америки».

    Ранее сообщалось, что представители американских властей вошли на территорию закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, взломали замок на двери и проникли внутрь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала проникновение на территорию резиденции «государственным рейдерским захватом».

    В Госдепе США заявили, что проникновение американских сотрудников в здание закрытой резиденции генконсула — ответная мера на политику властей РФ.

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