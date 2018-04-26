Посол РФ назвал антироссийским шагом взлом замков в генконсульстве в Сиэтле

Взлом замков и проникновение на территорию закрытой резиденции генконсула РФ в Сиэтле — недружественный шаг со стороны американских властей. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.
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Анатолий Антонов, посол России в США: «Этот прекрасный день омрачен американскими действиями — очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал даже, антироссийскими. Сегодня американские власти сорвали замок со здания, где проживал генеральный консул РФ в Сиэтле. Они пошли в нарушение всех международных конвенций, всех договоренностей. Кроме печали и горести этот жест ничего не вызывает».
Он также добавил, что США попытались отвлечь внимание от происходившего в Сиэтле с помощью шумихи вокруг высылки российских дипломатов, передает ТАСС.
Анатолий Антонов: «Для того, чтобы отвлечь международную общественность, американские СМИ, российские СМИ от этого произвола, который все наблюдали в онлайн-режиме в Сиэтле, сегодня вдруг вспыхнула какая-то истерия в средствах массовой информации США, когда стали порочить российских дипломатов, которые были изгнаны с территории Соединённых Штатов Америки».
Ранее сообщалось, что представители американских властей вошли на территорию закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, взломали замок на двери и проникли внутрь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала проникновение на территорию резиденции «государственным рейдерским захватом».
В Госдепе США заявили, что проникновение американских сотрудников в здание закрытой резиденции генконсула — ответная мера на политику властей РФ.
Он также добавил, что США попытались отвлечь внимание от происходившего в Сиэтле с помощью шумихи вокруг высылки российских дипломатов, передает ТАСС.
Анатолий Антонов: «Для того, чтобы отвлечь международную общественность, американские СМИ, российские СМИ от этого произвола, который все наблюдали в онлайн-режиме в Сиэтле, сегодня вдруг вспыхнула какая-то истерия в средствах массовой информации США, когда стали порочить российских дипломатов, которые были изгнаны с территории Соединённых Штатов Америки».
В Госдепе США заявили, что проникновение американских сотрудников в здание закрытой резиденции генконсула — ответная мера на политику властей РФ.
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