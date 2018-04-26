Макрон считает, что Трамп выйдет из соглашения по Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что его американский коллега Дональд Трамп примет решение выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД). Об этом он заявил в ходе
пресс-конференции в Университете Джорджа Вашингтона.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Мое мнение — я не знаю, что решит ваш президент — заключается в том, что он отделается от этой сделки по внутренним причинам».
При этом он добавил, что, независимо от решения Трампа, Париж будет настаивать на разработке нового, более широкого соглашения по Ирану, передает ТАСС.
Напомним, в июле 2015 года Иран, Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия пришли к соглашению по урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Был разработан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран.
Дональд Трамп не раз грозил разорвать соглашение, считая его «пагубным» для Соединённых Штатов. Согласно законодательству США, к 12 мая Трамп должен принять решение об очередном продлении заморозки санкций. Если же он этого не сделает, санкции против Ирана автоматически возобновятся.
При этом он добавил, что, независимо от решения Трампа, Париж будет настаивать на разработке нового, более широкого соглашения по Ирану, передает ТАСС.
Напомним, в июле 2015 года Иран, Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия пришли к соглашению по урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Был разработан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран.
Дональд Трамп не раз грозил разорвать соглашение, считая его «пагубным» для Соединённых Штатов. Согласно законодательству США, к 12 мая Трамп должен принять решение об очередном продлении заморозки санкций. Если же он этого не сделает, санкции против Ирана автоматически возобновятся.
Комментарии