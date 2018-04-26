Киев начал набор в «патрульную полицию Крыма»

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев объявил о наборе в «патрульную полицию Республики Крым и Севастополя». Соответствующее заявление опубликовано на сайте МВД страны.

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Князев уточнил, что всего открыто 60 офицерских должностей. Полицейские будут работать с жителями Крыма, которые выехали с его территории. Кроме того, по словам начальника Нацполиции, что они будут на ротационной основе патрулировать три основные дороги, соединяющие Украину с Крымом. Стационарное подразделение должно появиться в Херсонской области до конца года.



На полуострове уже отреагировали на заявление Князева. Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский считает, что «патрульная полиция Крыма и Севастополя» не более, чем очередное виртуальное ведомство.



Дмитрий Полонский, вице-премьер Крыма: «Мне кажется, что скоро по количеству виртуально созданных ведомств и подразделений, в том числе в силовых структурах, Украина займет, если уже не заняла, первое место в мире. Несуществующие полицейские, несуществующая Автономная Республика Крым, несуществующие чиновники — все существуют за государственный счет, а денег в бюджете и так нет. Но там делать больше нечего, как заниматься делами Крыма, который к ним не имеет никакого отношения. Это профанация».



