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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В Госдепе объяснили проникновения в генконсульство РФ в Сиэтле

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    В Госдепе объяснили проникновения в генконсульство РФ в Сиэтле

    В Госдепе объяснили проникновения в генконсульство РФ в Сиэтле

    Проникновение американских сотрудников в здание закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле — ответная мера на политику властей РФ. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

    Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепа США: «Сегодня чиновники госдепартамента прошлись по зданию (генконсульства, — ред.) в Сиэтле, чтобы подтвердить, что оно было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого „вторжения“, просто твердый, законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России».

    При этом Науэрт сослалась на Венскую конвенцию о консульских сношениях, в соответствии с которой Соединённые Штаты отозвали согласие функционирование консульского учреждения РФ в Сиэтле.

    Хезер Науэрт: «Мы сделали это в ответ на использование российским правительством нервно-паралитического вещества военного класса на территории Великобритании».

    смотретьПредставители властей США взломали замок на резиденции генконсула РФ в Сиэтле
    Представители властей США взломали замок на резиденции генконсула РФ в Сиэтле
    Ранее сообщалось, что представители американских властей вошли на территорию закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, взломали замок на двери и проникли внутрь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала проникновение на территорию резиденции «государственным рейдерским захватом».

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