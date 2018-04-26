В США бывшего полицейского арестовали за 12 убийств и 45 изнасилований

В Калифорнии полицейские задержали своего бывшего коллегу, на счету которого могут быть 12 убийств, более 40 изнасилований и еще порядка 120 грабежей.
Джозеф Джеймс ДеАнджело, уволенный из правоохранительных органов в 1979 году, был задержан в Сакраменто. Уточняется, что преступления были совершены в период с 196 . Прокурор города Энн Мари Шуберт заявила, что установить личность подозреваемого удалось благодаря «новым технологиям в сфере ДНК».
Энн Мари Шуберт, прокурор Сакраменто: «Более 40 лет бесчисленные жертвы ждали свершения правосудия».
Сообщается, что ДеАнджело действовал в десяти округах штата Калифорния. По мнению следователей, он может быть маньяком, получившим прозвище «серийный убийца Золотого штата».
Как сообщает газета Los Angeles Times, пока бывшему полицейскому предъявлены обвинения только в двух убийствах в округе Вентура, но прокуратура уверена, что будут выдвинуты дополнительные обвинения. По словам прокурора, на это просто нужно время.
Энн Мари Шуберт, прокурор Сакраменто: «Более 40 лет бесчисленные жертвы ждали свершения правосудия».
Сообщается, что ДеАнджело действовал в десяти округах штата Калифорния. По мнению следователей, он может быть маньяком, получившим прозвище «серийный убийца Золотого штата».
Как сообщает газета Los Angeles Times, пока бывшему полицейскому предъявлены обвинения только в двух убийствах в округе Вентура, но прокуратура уверена, что будут выдвинуты дополнительные обвинения. По словам прокурора, на это просто нужно время.
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