Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Российские дипломаты встретились с лидерами протестов в Ереване. Армения, Ереван, митинги и протесты, оппозиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские дипломаты встретились с лидерами протестов в Ереване

    Российские дипломаты встретились с лидерами протестов в Ереване

    комментировать
    Российские дипломаты встретились с лидерами протестов в Ереване

    Российские дипломаты встретились с лидерами протестов в Ереване

    Российские дипломаты встретились с лидерами протестов в Ереване

      Представители посольства России в Ереване встретились с лидерами оппозиции Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном. Об этом сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

      Посольство РФ в Ереване: «В ходе беседы участники обменялись мнениями о текущей ситуации в Ереване и Армении».

      Российские дипломаты призвали организаторов протестов к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами. Они подчеркнули, что сложившуюся ситуацию следует решать исключительно в рамках конституционного поля и в интересах всех граждан Армении, а также выразили надежду на скорейшее возвращение жизни страны в нормальное, спокойное русло.

      Впрочем, протесты, возобновившиеся в среду после небольшого затишья, по-прежнему носят мирный характер. Обошлось без столкновений протестующих с полицией, хотя центр города, все-таки, были стянуты полиция и спецтехника.

      Ранее сообщалось, что оппозиционная фракция «Елк» распространила заявление о выдвижении на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который является организатором массовых акций протеста.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru