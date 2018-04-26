Российские дипломаты встретились с лидерами протестов в Ереване

Представители посольства России в Ереване встретились с лидерами оппозиции Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном. Об этом сообщили в
пресс-службе российской дипмиссии.
Посольство РФ в Ереване: «В ходе беседы участники обменялись мнениями о текущей ситуации в Ереване и Армении».
Российские дипломаты призвали организаторов протестов к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами. Они подчеркнули, что сложившуюся ситуацию следует решать исключительно в рамках конституционного поля и в интересах всех граждан Армении, а также выразили надежду на скорейшее возвращение жизни страны в нормальное, спокойное русло.
Впрочем, протесты, возобновившиеся в среду после небольшого затишья, по-прежнему носят мирный характер. Обошлось без столкновений протестующих с полицией, хотя центр города, все-таки, были стянуты полиция и спецтехника.
Ранее сообщалось, что оппозиционная фракция «Елк» распространила заявление о выдвижении на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который является организатором массовых акций протеста.
Российские дипломаты призвали организаторов протестов к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами. Они подчеркнули, что сложившуюся ситуацию следует решать исключительно в рамках конституционного поля и в интересах всех граждан Армении, а также выразили надежду на скорейшее возвращение жизни страны в нормальное, спокойное русло.
Впрочем, протесты, возобновившиеся в среду после небольшого затишья, по-прежнему носят мирный характер. Обошлось без столкновений протестующих с полицией, хотя центр города, все-таки, были стянуты полиция и спецтехника.
Ранее сообщалось, что оппозиционная фракция «Елк» распространила заявление о выдвижении на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который является организатором массовых акций протеста.
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