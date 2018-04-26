Ученые во всем мире ищут средство, способное продлить жизнь. Но, кажется, некоторые уже знают какой-то секрет. И это артистки балета. Почему подавляющее большинство балерин — долгожительницы, даже несмотря на вредные привычки? Что за секрет они знают? Диета, ежедневные физические нагрузки или волшебная сила искусства?



Майя Плесецкая прожила 89 лет, Матильда Кшесинская — 99, Галина Уланова — 88, Ольга Лепешинская — 92, Тамара Карсавина — 93 года. А еще десятки и сотни менее известных балерин. Это уже не совпадение, это — статистика. И, может, секрет если не вечной, то долгой жизни надо искать не в интернете, а в залах балетных училищ?



Конечно, справиться с такой нагрузкой не каждому дано. Занятия начинаются с 9 утра: сначала уроки, потом — репетиции. Для обывателя это все, скорее, не о вечной жизни, а о вечной муке. Девять кругов фуэте. Каждый день. Балерина — как космонавт. Человек, прошедший кучу всевозможных отборов и отбраковок. Как просеивают золото, так и профессия ищет себе подходящие кадры.



Именно постоянные аэробные нагрузки и способствуют долголетию балерин. А еще — еда. Вернее, ее отсутствие. Не полное ,конечно, но большие перерывы между приемами пищи — не будешь же танцевать с полным животом.



Римма Мойсенко, диетолог: «Уже доказано, что состояние голода приводит к обновлению клеточных органелл, восстановлению клетки. И это дает возможность не стареть клетке. Вообще».



Ну и самый, пожалуй, главный секрет — постоянное движение. То самое «умение вертеться». Оно, если хочешь жить, — очень помогает.

