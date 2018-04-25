Пять мирных жителей погибли при обстреле Дамаска боевиками

Пять мирных жителей погибли и 24 получили ранения в результате обстрела южной части Дамаска боевиками. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР: «Двадцать четвертого апреля боевики незаконных вооруженных формирований из квартала Мухайям-Эль-Ярмук подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Нахр- Аиша, Аль-Мидан и Кадем в южной части Дамаска. Погибло пять и ранено 24 мирных жителей».



Евтушенко отметил, что, несмотря на зафиксированные нарушения режима прекращения боевых действий боевиками, обстановка в Восточной Гуте стабильная. Продолжается процесс восстановления мирной жизни: ведется расчистка дорог, разминирование домов, восстановление объектов инфраструктуры.



Благодаря усилиям российского Центра и правительства Сирии в свои дома из лагерей для беженцев вернулись более 62 тысяч жителей Восточной Гуты.