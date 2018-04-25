Заслуженный артист России Владимир Пресняков — старший чувствует себя лучше. Об этом рассказал певец и композитор Леонид Агутин.
По словам Агутина, Владимира Преснякова — старшего уже выписали из больницы, сейчас он находится дома, передает РИА Новости.
Леонид Агутин, певец: «Я с ним связывался. С Владимиром Петровичем все нормально, сейчас уже дома».
Ранее сообщалось, что несколько дней назад Владимир Пресняков — старший перенес инфаркт и был госпитализирован. Пресс-секретарь сына Владимира Преснякова — старшего Анна Исаева сообщила, что в настоящее время музыкант идет на поправку. Сам композитор отказался комментировать сообщения о своей госпитализации, заверив, что сейчас состояние у него прекрасное.
Леонид Агутин, певец: «Я с ним связывался. С Владимиром Петровичем все нормально, сейчас уже дома».
Ранее сообщалось, что несколько дней назад Владимир Пресняков — старший перенес инфаркт и был госпитализирован. Пресс-секретарь сына Владимира Преснякова — старшего Анна Исаева сообщила, что в настоящее время музыкант идет на поправку. Сам композитор отказался комментировать сообщения о своей госпитализации, заверив, что сейчас состояние у него прекрасное.
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