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26 апреля, 15:00
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    Агутин рассказал о состоянии Владимира Преснякова — старшего после инфаркта

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    Агутин рассказал о состоянии Владимира Преснякова — старшего после инфаркта

    Агутин рассказал о состоянии Владимира Преснякова — старшего после инфаркта

    Заслуженный артист России Владимир Пресняков — старший чувствует себя лучше. Об этом рассказал певец и композитор Леонид Агутин.

    По словам Агутина, Владимира Преснякова — старшего уже выписали из больницы, сейчас он находится дома, передает РИА Новости.

    Леонид Агутин, певец: «Я с ним связывался. С Владимиром Петровичем все нормально, сейчас уже дома».

    Ранее сообщалось, что несколько дней назад Владимир Пресняков — старший перенес инфаркт и был госпитализирован. Пресс-секретарь сына Владимира Преснякова — старшего Анна Исаева сообщила, что в настоящее время музыкант идет на поправку. Сам композитор отказался комментировать сообщения о своей госпитализации, заверив, что сейчас состояние у него прекрасное.

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